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جماهير أريحا تشيع جثمان الشهيد محمد فايز بلهان إلى مثواه الأخير

الإثنين 10 أبريل 2023 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير أريحا تشيع جثمان الشهيد محمد فايز بلهان إلى مثواه الأخير



أريحا/سما/

شيعت جماهير محافظة أريحا، اليوم الإثنين، الشهيد محمد فايز بلهان عوضات (15 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وشيع المئات جثمان الشهيد بلهان محمولا على الأكتاف في مسيرة انطلقت من أمام مستشفى أريحا الحكومي، بعد أن ألقى ذووه نظرة الوداع عليه، وصولا إلى مسقط رأسه في مخيم عقبة جبر، والصلاة عليه في مسجد العباسية بالمخيم، ومواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وهتف المشيعون خلال التشييع عبارات غاضبة تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت المخيم صباح اليوم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها الطفل بلهان بالرصاص الحي في الرأس والصدر، وشابان آخران في الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء الطفل بلهان في وقت لاحق.

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#اريحا #الشهيد فايز بلهان

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