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بينهم 10 أطفال.. 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري

الإثنين 10 أبريل 2023 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم 10 أطفال.. 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري



رام الله/سما/

قال نادي الأسير إنّ (100) حالة اعتقال سُجلت في محافظة أريحا منذ مطلع العام الجاري، وتركزت في مخيم عقبة جبر، الذي يشهد مواجهة متصاعدة مع الاحتلال، وكان من بين المعتقلين عشرة أطفال.

ولفت نادي الأسير في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، إلى أن (32) من بينهم ما زالوا رهن الاعتقال، وجزء منهم رهن التّحقيق حتّى اليوم، كما أن مجموعة منهم أُصدر بحقّهم أوامر منع لقاء المحامي.

وقال إن من بين المعتقلين أقرباء لشهداء من الدرجة الأولى، من بينهم المعتقل الإداريّ وائل عوضات (51 عامًا)، وهو والد الشهيدين رأفت وإبراهيم، ووالد الأسير عبد الحافظ عوضات.

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال حوّلت 15 منهم إلى الاعتقال الإداريّ، من بينهم وائل عوضات.

وذكر نادي الأسير، إنّ غالبية من تم اعتقالهم تعرضوا لعمليات تنكيل، وتهديد، وتعذيب، والتي طالت عائلاتهم، عدا عن عمليات الاقتحام المتكررة لمنازل المواطنين.

وأكّد أنّه ومن خلال الشّهادات والمتابعة فإن سياسة (العقاب الجماعي) كانت أبرز السّياسات التي تعمّدت سلطات الاحتلال استخدامها بحقّ المواطنين في أريحا، وتحديدا في مخيم عقبة جبر، الذي تعرض لأكثر من عدوان منذ مطلع العام الجاري.

#نادي الاسير الفلسطيني #اريحا #اعتقالات

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