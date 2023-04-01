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فتوح: مشاركة وزراء في مسيرة المتطرفين امتداد لاستعراض هويتهم الإجرامية

الإثنين 10 أبريل 2023 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: مشاركة وزراء في مسيرة المتطرفين امتداد لاستعراض هويتهم الإجرامية



رام الله/سما/

 قال ‏رئيس المجلس الوطني ‏الفلسطيني روحي فتوح إن تزعُّم ومشاركة وزراء من حكومة نتنياهو أمثال سموترينش وبن غفير وعدد من أعضاء "الكنيست" مسيرة المستوطنين، يعتبر امتدادا لاستعراض هويتهم الإجرامية، وتحديا واستفزازا للشعب الفلسطيني.

وتابع في بيان له، أن هذه المشاركة تعد "امتدادا لحملات تصعيد حكومة الارهاب الإسرائيلية المتواصلة التي تشعل وتجر ساحة الصراع نحو مزيد من الانفجارات التي يصعب السيطرة عليها، كما أنها تندرج في إطار شرعنة الاستيطان وتكريس ضم مناطق بالضفة الغربية وإلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني".

وأضاف أنها "تحدٍّ سافر لمواقف الدول وإداناتها سياسة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي".

#روحي فتوح

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