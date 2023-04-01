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"القوى" تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

الإثنين 10 أبريل 2023 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القوى" تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني



رام الله/سما/

دعت القوى الوطنية والإسلامية جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني يوم الـ17 من الشهر الجاري، عند الساعة 12 ظهرا في المحافظات كافة، ومخيمات اللجوء والشتات والعديد من عواصم العالم.

كما دعت القوى في بيان لها، اليوم الاثنين، لإيقاد شعلة الحرية على شرف الأسير وليد دقة والشهداء والأسرى وجثامين الشهداء المحتجزة، يوم الأحد 16/4 عند الساعة السابعة مساء في ساحة مركز بلدنا الثقافي في مدينة البيرة، وعقد مؤتمر صحفي لإعلان فعاليات يوم الأسير.

وأكدت القوى وقوف كل أبناء شعبنا إلى جانب الأسرى والمعتقلين ومعاناتهم وأهاليهم، وأن كل محاولات الاحتلال من النيل من هذا الصمود لن تنجح في كسر إرادتهم وعزيمتهم.

وشددت على أن جرائم الاحتلال وحربه المفتوحة ضد شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يجري خاصة في القدس، عاصمة دولتنا الفلسطينية، ومسجدنا الأقصى المبارك من اقتحامات واستفزازات يومية من قبل المستوطنين، ومنع المصلين من الوصول للصلاة في شهر رمضان الفضيل وتصعيد جرائمه من خلال الترويج لذبح "القرابين"، إنما هي محاولات لجر المنطقة لحرب دينية وزعزعة وتفجير الأوضاع ومحاولة فرض الوقائع على الأرض.

#القوى الوطنية والإسلامية

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