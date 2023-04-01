  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا

الإثنين 10 أبريل 2023 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا



الخليل/سما/

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، ومتنزه بلدية يطا في قرية الكرمل جنوبا.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري، متوجهين نحو موقع أثري حسب زعمهم في "شارع بئر السبع"، يطلقون عليه "قبر عتنائيل بن قنز".

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت الشارع، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، منوها إلى أن المستوطنين توجهوا نحو منطقة "قبر عتنائيل بن قنز"، وهم يرقصون، ويغنون، ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب، وذلك بالتزامن مع إخلاء الشارع من المارة، لتسهيل وصول المستوطنين.

وفي سياق متصل، أفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن عشرات مستوطني المستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق يطا وهي (ماعون، وكرمئيل، وحفات يئير، وسوسيا، ومتسبي يائير، وحفات ماعون، وافيجال، وبيت يتير)، وغيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية اقتحموا متنزه بلدية يطا، وأقدموا على السباحة في بركة الكرمل.

وأضاف الجبور أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الناشط في المقاومة الشعبية محمد علي الشواهين ما تسبب بإصابته برضوض.

كما اعتلى جنود الاحتلال، أسطح عدة منازل تطل على الطرق المؤدية إلى البؤر الاستيطانية وعلى المتنزه لتأمين حماية المستوطنين.

#الاستيطان #الخليل #يطا

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي ينشر تقريرا عن الفصيل الذي تبنى قصف الجولان المحتل

تفاصيل خطة نفذتها المقاومة في غزة ولبنان لإشغال "إسرائيل" بحرب متعددة الجبهات

"واللا": تدهور الوضع الأمني قد يقرب انهيار حكومة نتنياهو

27 وزيراً وعضو كنيست سيشاركون في تظاهرة بالضفة غدا

لابيد بعد لقائه نتنياهو: " خرجت أكثر قلقا"

وزير إسرائيلي يتهم قادة الجيش بالتمرد على حكومة نتنياهو.. والمعارضة تطالب بطرده

استطلاع: الليكود يهوي للمرتبة الثالثة

الأخبار الرئيسية

121 اصابة خلال تصدي الاهالي لمسيرة المستوطنين في جبل صبيح جنوب نابلس

تسريبات البنتاغون تكشف التالي حول تنسيق السلطة الأمني مع الاحتلال والمسلحين الفلسطينيين

20230410093139

آلاف المستوطنين يتقدمهم 27 وزيرا وعضو كنيست: مسيرة للبؤرة الاستيطانية "إفياتار"

معاريف: اسرائيل تنفست الصعداء بعد معرفتها أن حماس لبنان هي التي أطلقت الصواريخ

شهيد خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلًا في مخيم عقبة جبر بأريحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم