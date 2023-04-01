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بهدف خدمة الأكاديميين والطلبة في إجراء أبحاثهم

بنك فلسطين يساهم في إنشاء مختبر الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة فلسطين الأهلية ببيت لحم

الإثنين 10 أبريل 2023 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يساهم في إنشاء مختبر الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة فلسطين الأهلية ببيت لحم



رام الله/ سما/

قدم بنك فلسطين مساهمته في إنشاء مختبر الدراسات العليا، والبحث العلمي في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم، وذلك لتشجيع البحث العلمي وتطوير مشاريع الأبحاث العلمية، التي تهدف لخدمة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة في إجراء بحوثهم ودراساتهم.

من ناحيته، عبر محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين عن سعادته في المساهمة بإنشاء هذا المختبر العلمي الذي يعد جزءاً من إيمان البنك بأهمية البحث العلمي، وتطويره في الجامعات الفلسطينية. مضيفاً بأن ذلك من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات الباحثين عبر الاستفادة من تقنيات المختبر الجديد. مؤكداً على أن هذا الدعم يجسد رؤيتنا ورسالتنا للنهوض والارتقاء بقطاع التعليم.

وأضاف الشوا أن إدارة بنك فلسطين تحرص على تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، وذلك في سياق استراتيجيته لاستدامة قطاع التعليم في فلسطين والحفاظ على استمراريته، لا سيما ان هذه المؤسسات تشكل شرياناً رئيسياً لتزويد سوق العمل بكوادر بشرية ومهنية تكون مؤهّلة للقيادة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة جامعة فلسطين الأهلية للارتقاء بمنظومتها الأكاديمية من خلال اهتمامها بجودة التعليم، خاصة على صعيد البحوث العلمية وتطويرها.

من جهته ثمن الدكتور عماد الزير رئيس جامعة فلسطين الأهلية إسهامات بنك فلسطين ودوره الهام في خدمة التعليم العالي في فلسطين عامة ومن خلال المساهمة في إنشاء هذا المختبر خاصة، مؤكداً على العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.

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