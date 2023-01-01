طالب المعلمين بالعودة.. اشتية: سنعمل بكل صلاحياتنا القانونية لاستكمال التعليم

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل كل ما هو في صلاحياتهم القانونية من أجل استكمال العملية التعليمية، مطالباً المعلمين بالعودة إلى الدوام.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، "عاد أمس واليوم إلى الدوام أكثر من 2500 معلم ومعلمة، كون أن الحكومة تجاوبت بكل إيجابية مع مطالبهم".

وفي سياق آخر، حمل اشتية الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن كل ما يجري هنا وفي المنطقة أجمع.

وطالب اشتية العالم بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها المتكررة يومياً، والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى ومسيرة الوزراء وأعضاء الكنيست المؤيدة والداعمة للاستيطان، والاجتياحات والقتل المبرمج، واستشهاد الطفل محمد فايز بلهان في مخيم عقبة جبر خلال اقتحامه صباح اليوم.

وأضاف: "إن الاعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس المسجد الأقصى ببساطير جنودهم، يجب أن لا يمر مرورا سهلا وبلا حساب، أحيي أهلنا الصامدين في القدس والمدافعين عن المقدسات، وإن التواجد المكثف في المسجد الأقصى هو الكفيل بمنع التقسيم الزماني والمكاني الذي تريده إسرائيل".

ويناقش مجلس الوزراء إضافة إلى العملية التعليمية خطة التنمية للأعوام القادمة، وأمن المعلومات، ومشاريع في البنية التحتية لسلطة الطاقة، ووزارة التربية والتعليم.