الاحتلال يُصادق على هدم منزل منفذ عملية القدس المزدوجة

القدس المحتلة / سما /

صادقت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الإثنين بالأغلبية على قرار هدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس قبل أشهر والتي تسببت بمقتل إسرائيليين إثنين وإصابة آخرين.

وذكرت "القناة 13" العبرية أن المحكمة صادقت على هدم منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله بعد أن ردت الالتماس الذي قدمته العائلة ضد قرار الهدم.

وقالت المحكمة إن فروخ من سكان القدس، بينما يتواجد منزل عائلته في رام الله، حيث نفذ عملية تفجير مزدوجة في موقفين للحافلات في القدس في نوفمبر متسبباً بمقتل إسرائيليين في منطقة جفعات شموئيل بالقدس وعلى مفرق راموت.

وكانت شرطة الاحتلال وصلت إلى المنفذ بعد الحصول على عينات من الحمض النووي عثرت عليه على دراجة نارية استخدمت في العملية.