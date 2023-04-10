إسرائيل تبرم صفقة عسكرية بقيمة 1.44 مليار شيكل مع اليونان

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن إبرام صفقة مع وزارة الدفاع اليونانية، بقيمة 1.44 مليار شيكل، لتزويد أثينا بصواريخ "سبايك" المضادة للدبابات التي تنتجها "سلطة تطوير الأسلحة" الإسرائيلية (رفائيل).

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن المدير العام للوزارة، الجنرال إيال زامير، وقع الاتفاقية عن الجانب الإسرائيلي مع رئيس مديرية وحدة المشتريات في وزارة الدفاع اليونانية، الجنرال أريستيديس أليكسوبولوس.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل تصدير شحنات من صواريخ "سبايك" المضادة للمدرعات بنسختها البحرية والجوية والبرية. وقال إن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 1.44 مليار شيكل (حوالي 370 مليون يورو - 400 مليون دولار).

وذكر البيان أن اليونان تنضم بذلك إلى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو و40 دولة حولة العالم تستخدم جميعها صواريخ "سبايك" التي يمكن إطلاقها من حوالي 45 منصة برية وبحرية وجوية.

وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن إسرائيلي صدّرت حتى الآن 34 ألف صاروخ من عائلة سبايك إلى دول مختلفة حول العالم وتم إطلاق أكثر من 6000 منها، سواء كجزء من روتين تدريبي أو خلال الاستخدام العمليات في ميدان المعركة.

ونقل البيان عن وزير الأمن، يوآف غالانت، قوله إن "القوة التكنولوجية للنظام الأمني ​​تتيح لإسرائيل إنجازات سياسية واقتصادية"، وأضاف أن "الصفقة الحالية، تنضم إلى سلسلة من الصفقات الموقعة مؤخرًا".

واعتبر أن هذه الصفقات العسكرية "تشهد على الشراكة القوية بين إسرائيل والدول المستوردة وبين الأنظمة الأمنية فيها والتزامها بالعمل على ضمان الاستقرار في المنطقة".

كم جانبه، قال المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، زامير، إن "الاتفاق مع وزارة الدفاع اليونانية تعبير آخر عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وينضم إلى سلسلة من التعاونات العسكرية بقيمة مليارات الشواكل التي وقعناها في السنوات الأخيرة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رفائيل، الجنرال يوآف هار إيفين، إنه "نرحب بالاتفاقية مع وزارة الدفاع اليونانية ونشكر وزارة الأمن على تعزيز التعاون مع اليونان بشكل عام وهذه الصفقة بشكل خاص".

واعتبر رئيس شركة رفائيل للصناعات العسكرية والمملوكة للدولة، أن صواريخ "سبايك" "ستثري الأدوات العملياتية للجيش اليوناني ونتطلع إلى مزيد من توسيع التعاون الإستراتيجي في المستقبل القريب".