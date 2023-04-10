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استشهاد شاب خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلًا في مخيم عقبة جبر بأريحا

الإثنين 10 أبريل 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلًا في مخيم عقبة جبر بأريحا



رام الله / سما /

اندلعت مواجهات صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا وحاصرت منزلا.

وافادت وزارة الصحة باستشهاد شاب واصابة اثنين اخرين برصاص الاحتلال الحي وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وأفادت مصادر محلية أن أعدادا كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وتحاصر منزلا ودفعت تعزيزات عسكرية باتجاه المخيم.

وافادت المصادر ان قوات الاحتلال اغلقت مداخل المخيم وتعتلي الأسطح ونشرت القناصة بالمخيم.

وقالت مصادر عبرية إنه لا علاقة لما يجري في المخيم بمطاردة منفذي عملية الاغوار، مبينة ان العملية التي تنفذها قوات الجيش ووحدة دودفان تهدف الى اعتقال خلية تخطط لشن عمليات بالمستقبل القريب، وتأتي في إطار احباط تنامي العمليات في اريحا والاغوار الذي كان يوصف بالمنطقة الهادئة للسنوات.

يتبع ..

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