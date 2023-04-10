  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: حار وجاف نهارا يتحول الى بارد مساء

الإثنين 10 أبريل 2023 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: حار وجاف نهارا يتحول الى بارد مساء



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية، أن يستمر الجو  اليوم الإثنين،حاراً جافا ومغبرا، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، وفي ساعات الليل تمتد الأمطار إلى معظم المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات إسرائيلية بشن عملية عسكرية في غزة

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

إعلام إسرائيلي ينشر تقريرا عن الفصيل الذي تبنى قصف الجولان المحتل

مصادر إسرائيلية تكشف كيف قتل السائح الإيطالي ..

"واللا": تدهور الوضع الأمني قد يقرب انهيار حكومة نتنياهو

27 وزيراً وعضو كنيست سيشاركون في تظاهرة بالضفة غدا

لابيد بعد لقائه نتنياهو: " خرجت أكثر قلقا"

الأخبار الرئيسية

بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

israel-commander

موقع بريطاني يكشف أكثر الأشخاص قرباً لتولي قيادة "ميليشيا بن غفير"

photo_2023-04-10_04-36-27

اعتقال شابين وإصابات.. مواجهات واشتباكات مسلحة مع الاحتلال في نابلس والخليل (صور وفيديو)

الجيش الإسرائيلي يخصص كتيبة كاملة لتأمين مسيرة استيطانية بالضفة

gallant

وزير إسرائيلي يتهم قادة الجيش بالتمرد على حكومة نتنياهو.. والمعارضة تطالب بطرده

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم