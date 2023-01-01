اعتقال شابين وإصابة.. مواجهات واشتباكات مسلحة مع الاحتلال في نابلس والخليل (صور وفيديو)

نابلس/الخليل/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم العين في مدينة نابلس وبلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أسفر عن اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر في نابلس عن إصابة شاب بشظية في يده خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في مخيم العين، فيما اعتقل الشاب عبد الرحمن عكوبة عقب مداهمة منزله في منطقة الجبل الشمالي بنابلس.

وأظهرت لقطات مصورة انسحاب قوات الاحتلال من المخيم وهي تجر آلية عسكرية تعطلت جراء المواجهات والاشتباكات مع المقاومين.

وفي الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحاهما بلدة بيت أمر.

وأفادت مصادر محلية بانسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد اعتقالها للشاب مصعب اخليل.