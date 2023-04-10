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هل سيمنع نتنياهو المستوطنين من اقتحام الأقصى؟

الإثنين 10 أبريل 2023 05:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيمنع نتنياهو المستوطنين من اقتحام الأقصى؟



القدس المحتلة/سما/

 على خلفية التوتر في المسجد الاقصى، تبحث المؤسسة العسكرية في اسرائيل منع اقتحام المستوطنين للمسجد خلال العشرة الأواخر من رمضان كما كان معمولا به في السنوات السابقة.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت فإن هذه الفترة التي يعتكف فيها المصلون داخل المسجد الأقصى ، تبدأ هذا العام يوم الأربعاء ، وهو أيضا السابع من عيد الفصح اليهودي. بينما تدعم الشرطة الإسرائيلية قرار إغلاق المسجد في وجه المستوطنين خلال هذه الفترة .

بينما يعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ذلك بشدة فيما سيَبتّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقرار ..

و أجرى نتنياهو حتى الآن أربع مناقشات حول هذه المسألة ، وسيعقد الاثنين مناقشة أخرى قبل أن يتخذ قرارًا بهذا الشأن.

المقربون الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء نتنياهو لديهم انطباع بأنه يميل إلى إغلاق الاقصى في العشر الأواخر من رمضان.

وشهد صباح الأحد اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى دون أن تسجل احداث شغب حسب تقرير يديعوت.

#اسرائيل #المستوطنين #المسجد الاقصى

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