إصابة شابان بحالة خطيرة إثر تفجير سيارة في اللد

اللد/سما/

أصيب شابان عربيان، في الثلاثينيات من عمريهما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تفجير سيارة في مدينة اللد بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدم العلاجات الأولية للمصابين إذ عانيا جروحا خطيرة في أنحاء جسديهما.



وأحيل المصابان وهما بوعيهما إلى مستشفى "تل هشومير" لتلقي العلاج.

وذكر مضمد من المكان أن "السيارة كانت متضررة واعتلت منها ألسنة النار، فيما كان شابان خارجها وهما بوعيهما وعانيا جروحا خطيرة، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية في المكان".

ووصلت قوات معززة من الشرطة إلى المكان، وشرعت بالتحقيق في ملابسات تفجير السيارة، وادعت أن الخلفية جنائية.



ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع عام 2023، 41 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.