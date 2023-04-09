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"الخارجية" تدرس تقديم شكوى دولية ضد وزراء وأعضاء كنيست

الأحد 09 أبريل 2023 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدرس تقديم شكوى دولية ضد وزراء وأعضاء كنيست



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن نيّة ما يقارب 27 وزيراً وعضو كنيست إسرائيلي المشاركة في تظاهرة ومسيرة في الضفة الغربية المحتلة غدا.

وتنطلق المسيرة من حاجز زعترة العسكري باتجاه بؤرة ابيتار الاستيطانية المخلاة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأعتبرت "الخارجية" هذه المسيرة تصعيداً خطيراً واستفزازا للشعب الفلسطيني، وامتداداً لدعوات اليمين الإسرائيلي واليمين الفاشي التحريضية لتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.

وقالت إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذه المشاركة الإسرائيلية الرسمية في مسيرة تعزيز وتعميق الإستيطان، وتحذر من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع". وأضافت أنها "تدرس مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية لمواجهتها، بما في ذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الأممية الدائمة، والمحاكم الدولية ذات العلاقة."

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#الخارجية الفلسطينية

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