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مسؤول إسرائيلي: اعتداءات الشرطة في الأقصى ألحقت ضررا كبيرا بإسرائيل

الأحد 09 أبريل 2023 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: اعتداءات الشرطة في الأقصى ألحقت ضررا كبيرا بإسرائيل



القدس المحتلة/سما/

حذر مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الأحد من انفجار الاوضاع في المنطقة بسبب صورة الاعتداءات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وفق ما نقلته القناة 12 العبرية.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "صور اعتداءات الشرطة الإسرائيلية في الأقصى مروعة وألحقت ضررا كبيرا بإسرائيل".

وأضاف المسؤول أن "الشرطة اضطرت للدخول إلى الأقصى لكن الاعتداءات كان مبالغا فيها وسيتم التحقيق فيها".

وتابع: "الوضع قابل للاشتعال وما يحدث بالأقصى سيحدد إذا ما كانت التوتر سيستمر أو يتلاشى".

وجرى الدخول قبيل بدء عيد الفصح اليهودي، الذي يتم الاحتفال به من الخامس إلى 12 أبريل/نيسان الجاري، وبررته الشرطة الإسرائيلية بوجود من وصفتهم بالمحرضين داخل المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء الشرطة الإسرائيلية بالضرب على المعتكفين وبينهم نساء في باحات المسجد الأقصى، وتكبيل أرجل المعتقلين.

#اسرائيل #الشرطة #المسجد الاقصى

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