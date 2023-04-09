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الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية ويكثف من تواجده العسكري في جنين

الأحد 09 أبريل 2023 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية ويكثف من تواجده العسكري في جنين



جنين/سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من الحواجز العسكرية جنوب جنين، واقتحمت قرى الجلمة، وتعنك، وزبوبا، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين نابلس، وفي محيط بلدات سيلة الظهر وعرابة ويعبد وكفيرت وعجة وجبع، ومدخل قرية مركة، والشارع الالتفافي، ودققت في بطاقات المواطنين ما أدى الى اعاقة تحركاتهم، وتسبب باندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات عند مدخل بلدة جبع.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى تعنك ورمانة وزبوبا والطيبة غرب المدينة، والجلمة شمال شرق جنين، وكثفت من تواجدها العسكري وسيّرت آلياتها العسكرية فيها.

#جنين #الاحتلال

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