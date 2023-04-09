الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شاب مقدسي لـمدة أربعة أيام

القدس المحتلة/سما/

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحبس المنزلي على الشاب المقدسي محمد الهشلمون لمدة أربعة أيام، وأبعدته عن المسجد الأقصى لمدة 18 يوما، مع كفالة مالية قدرها 500 شيقل، كما منعته من استخدام الانترنت لمدة شهر.

وذكرت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال أبلغت، أيضا، الأسير المقدسي المصاب رامي الفاخوري عزمها إصدار قرار بإبعاده عن القدس لمدة شهرين، ومنعه من استخدام الانترنت، كذلك منعه من التواصل مع عدة أشخاص، إضافة لكفالة مالية قدرها 500 شيقل.

وفي السياق ذاته، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب خطاب الشرباتي من حي باب حطة بالبلدة القديمة ليوم الخميس المقبل، وكانت قد اعتقلته صباح اليوم عند حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة.