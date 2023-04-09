سرايا القدس- مجموعات جبع تستهدف قوات الاحتلال جنوب جنين

جنين/سما/

أعلنت سرايا القدس- مجموعات جبع، اليوم الأحد، عن إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة عنزا جنوب جنين.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب: "تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه سـ4:33م من استهداف «قوات الاحتلال» المتواجدة قرب بلدة عنزا التي تقوم بتأمين اقتحام المستوطنين لمستوطنة ترسلة المخلاه بصليات كثيفة من الرصاص".

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ مقتضب

سرايا القدس-مجموعات جبع

تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه سـ4:33م من استهداف «قوات الاحتلال» المتواجدة قرب بلدة عنزا التي تقوم بتأمين اقتحام المستوطنين لمستوطنة ترسلة المخلاه بصليات كثيفة من الرصاص.

سرايا القدس-مجموعات جبع

الأحد 9/4/2023