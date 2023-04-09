سرايا القدس- مجموعات جبع تستهدف قوات الاحتلال جنوب جنين

جنين/سما/
أعلنت سرايا القدس- مجموعات جبع، اليوم الأحد، عن إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة عنزا جنوب جنين.
وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب: "تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه سـ4:33م من استهداف «قوات الاحتلال» المتواجدة قرب بلدة عنزا التي تقوم بتأمين اقتحام المستوطنين لمستوطنة ترسلة المخلاه بصليات كثيفة من الرصاص".
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ مقتضب
سرايا القدس-مجموعات جبع
تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه سـ4:33م من استهداف «قوات الاحتلال» المتواجدة قرب بلدة عنزا التي تقوم بتأمين اقتحام المستوطنين لمستوطنة ترسلة المخلاه بصليات كثيفة من الرصاص.
سرايا القدس-مجموعات جبع
الأحد 9/4/2023