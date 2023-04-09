27 وزيراً وعضو كنيست سيشاركون في تظاهرة بالضفة غدا

القدس المحتلة/سما/

كشفت منظمات استيطانية اليوم عن نية اشتراك 27 وزير وعضو “كنيست” في التظاهرة الكبرى التي سيتم تنظيمها غدًا على حاجز زعترة جنوب نابلس وحتى بؤرة “أفيتار” المقامة على جبل صبيح من أراضي بلدة بيتا القريبة.

وأفادت القناة السابعة العبرية، أن 7 وزراء أكدوا حضورهم التظاهرة وعلى رأسهم وزير المالية المتطرف ” بتسليئيل سموتريتش” ووزير الأمن القومي المتطرف “ايتمار بن غفير”، كما سيشارك 20 عضو كنيست من اليمين في التظاهرة التي وصفت بالكبيرة بهدف الضغط لعودة المستوطنين للبؤرة.

وبحسب القناة السابعة نقلاً عن مسؤول مستوطنات شمال الضفة “يوسي داغان”، أنه يرحب باشتراك كل هذا العدد من الساسة في التظاهرة، داعيًا اياهم لتطبيق برنامجهم الانتخابي بإعادة المستوطنين إلى البؤرة التي أخلوها قبل حوالي عامين باتفاق مع الحكومة السابقة.

ويطالب المستوطنون والمتظاهرون بالعودة للبؤرة المذكورة بعد انتهاء “الإدارة المدنية” من عملية مسح الأراضي.

يذكر أن المستوطنين أقاموا بؤرة “أفيتار” مطلع أيار (مايو) 2021، جنوب نابلس شمال الضفة.