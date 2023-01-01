نتنياهو يلتقي مع لابيد في "الكرياه"

القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بزعيم المعارضة يائير لابيد، وبحث معه الوضع الأمني في البلاد.



وأكد الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، قد دُعي إلى اجتماع عاجل مع نتنياهو، حيث لبى الدعوة، والتقيا معا في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية "كيرياه" في تل أبيب.

وأشار الموقع العبري إلى أن نتنياهو قد أطلع زعيم المعارضة، يائير لابيد، على آخر التطورات في إسرائيل، والتصعيد الجاري لبلاده مع كل من سوريا ولبنان وغزة، بالإضافة إلى التطورات الجارية في القدس والتصعيد المكثف داخل المسجد الأقصى.