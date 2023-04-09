رئيسي يناقش مع الأسد العلاقات الثنائية و"الاعتداءات الإسرائيلية"

طهران/سما/

ناقش الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، مع نظيره السوري، بشار الأسد، هاتفيا العلاقات الثنائية والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.



وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، إن رئيسي شدد خلال المكالمة الهاتفية مع الأسد على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية ودعم سيادتها.



من جانبه، أكد الأسد لرئيسي أن هناك بوادر لـ"انهيار إسرائيل نتيجة مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني"، حسبما نقلت الرئاسة الإيرانية.





وأعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري المحتل بضربات جوية.



وقال الجيش الإسرائيلي على "تويتر": "تقوم طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بقصف منصات الإطلاق في سوريا التي أطلقت منها الصواريخ في وقت سابق من الليلة".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، يوم السبت الماضي، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقط اثنين منها في منطقة مفتوحة بالجولان وسقط واحد على الحدود.



من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، التفاصيل قيد الفحص".



يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد صرح، يوم الخميس الماضي، بأن "إزالة إسرائيل لم يعد هدفا بعيد المنال"، داعيا الإسرائيليين إلى انتظار الرد الإيراني الحاسم

وقال مساعد الشؤون التنسيقية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي، خلال تشييع المستشار العسكري ميلاد حيدري الذي قتل في سوريا، إن "الثأر من الصهاينة لدم الشهيد حيدري سيأتي بكل تأكيد، وأن هذه الدماء هي أغلى من أن يتم الثأر لها بالقضاء على شخص صهيوني واحد لأن تحرير القدس هو هدفنا النهائي"، حسب وكالة "فارس".