  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير: إيران كانت تستعد لتوجيه ضربات ضد "إسرائيل"

الأحد 09 أبريل 2023 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: إيران كانت تستعد لتوجيه ضربات ضد "إسرائيل"



القدس المحلتة/سما/

نقلت مصادر في البنتاغون والاستخبارات الإسرائيلية لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري كان يعد لهجوم بمسيرات على سفن لإسرائيل بالخليج.

وأشار مسؤولون غربيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "قوة تابعة للحرس الثوري كانت تستعد لتوجيه ضربات ببحر العرب ضد سفن إسرائيلية".

وأوضحت ذات المصادر أن "الضربات الوشيكة استدعت تحرك واشنطن لردعها عبر إرسال الغواصة النووية".

وكانت قد أعلنت البحرية الأميركية، أمس السبت، أنّ غواصة تعمل بالطاقة النووية، ومزوّدة بصواريخ موجهة، بدأت العمل في الشرق الأوسط، دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.


وذكر المتحدث باسم البحرية، تيموثي هوكينز، في بيان، أنّ الغواصة "فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت بعبور قناة السويس. وأضاف أنها "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ "كروز" من طراز "توماهوك" وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

وكان قد قال مسؤولون أميركيون، أمس السبت، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "لدينا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تهدف لتنفيذ هجمات بالمنطقة قريبا".

#ايران

الأكثر قراءة اليوم

"عرين الأسود" تعلن تصفية عميل للاحتلال

"إسرائيل" تطالب الأردن باخراج المعتكفين من الأقصى والأخيرة ترد..

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

إعلام عبري: الجيش المصري يحبط إطلاق صواريخ من سيناء نحو "إسرائيل"

صور: الاحتلال يقصف سوريا و "ولواء القدس" يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ

تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..

نتنياهو يستدعي لبيد لإحاطة أمنية

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية بشن عملية عسكرية في غزة

pzEjh

خشية إسرائيلية من ضربة اقتصادية شديدة في الشمال

الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الامنية يعقدان اجتماعا عاجلاً مع لجنة الخارجية والأمن في "الكرياه"

بسبب التصعيد مع غزة ولبنان وسوريا.. تعطل أنظمة الملاحة الجوية الإسرائيلية بنسبة 20%

"إسرائيل" تتحاشى "التحام الساحات".. السياسيون يهدّدون والأمنيون يفرملون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم