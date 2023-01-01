  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هجمات سيبرانية تعطل ري حقول في "إسرائيل"

الأحد 09 أبريل 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجمات سيبرانية تعطل ري حقول في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

تسبب هجوم سيبراني بتعطيل ري حقول في مناطق واسعة في إسرائيل، بينها سهول الحولة وغور الأردن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه ظهر في أجهزة التحكم بالري بيان جاء فيه "لقد تم اختراقك، لتسقط إسرائيل". ولم يصدر تعقيب عن شركة "يونيترونيكس" الإسرائيلية التي تنتج أجهزة التحكم بالري.

ويجري في هذه الأثناء فحص كافة أجهزة التحكم بالري في الحقول الزراعية التي استهدفت. وترصد هذه الأجهزة الحقول وحالة الطقس فيها وعلى إثر ذلك تقرر كميات المياه للري وتوقيت ضخها.

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن هجوما سيبرانيا استهدف شبكة حواسيب شركة البريد الإسرائيلية عشية عيد الفصح اليهودي، يوم الأربعاء الماضي.


وبين خدمات البريد التي تعطلت من جراء الهجوم السيبراني، تنسيق دور من خلال موقع البريد الإلكتروني، خدمات تجارية بينها إرسال رزم ودفع رسوم وعمولات الجمارك، وقسم من خدمات تسديد حسابات لوزارات وهيئات أخرى بينها سلطة الضرائب. كذلك يتوقع حدوث تأخير في تسليم رزم بريد ورسائل.

وتشير تقديرات شركة البريد إلى أن منفذي الهجوم السيبراني هي "جهات خبيرة وخططت هجوما كبيرا". وتحقق "هيئة السايبر الوطنية" الإسرائيلية في هذا الهجوم لأن شركة البريد هي شركة حكومية وتوصف بأنها هيئة حيوية.

وأفادت شركة البريد أن بنك البريد لم يُستهدف، وذلك لأن له منظومة إلكترونية منفصلة عن شبكة البريد.

وسُجلت في الأيام الأخيرة موجة هجمات سيبرانية غير مألوفة على عدد كبير من مواقع الإنترنت في إسرائيل، واستهدفت غالبيتها مواقع بهدف منع تقديم خدمات، لفترات محدودة وفي بعض الحالات تعطلت المواقع لساعات.

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"عرين الأسود" تعلن تصفية عميل للاحتلال

"إسرائيل" تطالب الأردن باخراج المعتكفين من الأقصى والأخيرة ترد..

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

صور: الاحتلال يقصف سوريا و "ولواء القدس" يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ

إعلام عبري: الجيش المصري يحبط إطلاق صواريخ من سيناء نحو "إسرائيل"

تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..

نتنياهو يستدعي لبيد لإحاطة أمنية

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية بشن عملية عسكرية في غزة

pzEjh

خشية إسرائيلية من ضربة اقتصادية شديدة في الشمال

الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الامنية يعقدان اجتماعا عاجلاً مع لجنة الخارجية والأمن في "الكرياه"

بسبب التصعيد مع غزة ولبنان وسوريا.. تعطل أنظمة الملاحة الجوية الإسرائيلية بنسبة 20%

"إسرائيل" تتحاشى "التحام الساحات".. السياسيون يهدّدون والأمنيون يفرملون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم