وسائل إعلام إيطالية: باريني قتل بالرصاص وليس بالدهس.. و"إسرائيل" تنفي

القدس المحتلة/سما/

زعم معهد الطب الشرعي في إسرائيل، اليوم الأحد، أن أليساندرو باريني، الإيطالي الذي قُتل يوم الجمعة في تل أبيب، لم يُعثر على أي إصابات بطلقات نارية بجثته، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وعلى مدار اليومين السابقين، أوردت وسائل الإعلام الإيطالية أن السائح الإيطالي باريني، عثر بجثته على رصاصة أثناء فحص بالأشعة.

ومساء الجمعة، قالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء في البداية إن القتيل أصيب بطلقات نارية، قبل التراجع عن البيان. وذكر مسعفون وشرطة الإسرائيلية أن الشخص الوحيد الذي أطلق عليه الرصاص هو يوسف أبو جابر. الذي زعم الجيش الإسرائيلي تنفيذه لعملية دهس على شاطئ البحر بتل أبيب، يوم الجمعة.

وفقًا لمسؤولي الشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ أبو جابر عملية الدهس مساء الجمعة، في شارع كوفمان على شاطئ البحر بتل أبيب، مما خلف سلسلة من الإصابات على طول عدة مئات من الأمتار.

وجاءت عملية الدهس (كما زُعم) وسط سلسلة من العمليات الفلسطينية. وهذه ثاني عملية خلال يوم، بعد إطلاق نار في الضفة الغربية صباح الجمعة أسفر عن مقتل مجندتين في الجيش الإسرائيلي. جاء تصاعد العمليات مع تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى. يوم الخميس، ما دفع الفلسطينيون لإطلاق زخات من الصواريخ على إسرائيل من غزة ولبنان، حسبما ذكرت السلطات الإسرائيلية.