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"الموساد" يكذب تقاير أمريكية حول تورطه في مظاهرات "إسرائيل"

الأحد 09 أبريل 2023 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الموساد" يكذب تقاير أمريكية حول تورطه في مظاهرات "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

نفى الموساد الإسرائيلي، صحة المعلومات التي وردت في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، حول تشجيعه للاحتجاجات ضد إصلاح النظام القضائي، ووصفه بـ "الكاذب".

وأضاف الموساد الإسرائيلي في بيان وزعه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "المعلومات التي وردت في الصحافة الأمريكية، مساء أمس، لا أساس لها من الصحة، الموساد وقيادته لم يشجعوا، ولا يشجعون موظفي الوكالة على المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة، أو التظاهرات السياسية بشكل عام، أو أي نشاط سياسي، الموساد وقيادته، لم يتعاملا مع قضية المظاهرات وظلوا مخلصين لقيم الدولة التي وجهت الموساد منذ تأسيسه".

جاء ذلك عقب نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا، أفادت فيه، بأن الوثائق السرية التي سربت من البنتاغون، تحتوي على معلومات، تفيد بتشجيع "الموساد" الإسرائيلي لموظفيه والمواطنين الإسرائيليين، على المشاركة في الاحتجاجات ضد نظام الإصلاح القضائي، والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أنه تم تسريب دفعة جديدة من الوثائق الأمريكية السرية حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط.

#الموساد الاسرائيلي

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