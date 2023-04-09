  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأردن: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين

الأحد 09 أبريل 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين



جدد الأردن، الأحد، إدانته الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، معتبرا أن المسجد “بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين”.


جاء ذلك في رابع بيان إدانة تصدره وزارة الخارجية الأردنية، منذ الخامس من أبريل/ نيسان الجاري، تعليقا على اقتحامات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه وإخراجهم منه بالقوة.


وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي، في البيان، إن “المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.
وأضاف المجالي، أن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة، صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه والقادرة على ضمان أمنه”.


وربط المجالي تحقيق ذلك “إذا ما أوقفت إسرائيل اعتداءاتها، ورفعت القيود التي تفرضها عليها وعلى طاقمها، واحترمت الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلِّين في العبادة”.


وحمّل الحكومة الإسرائيلية “مسؤولية التصعيد في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدهور الذي سيتفاقم إن لم توقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى، والتضييق على المصلِّين”.


وأعاد المجالي، التأكيد على “وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها”.


وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.


وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.

الأكثر قراءة اليوم

"عرين الأسود" تعلن تصفية عميل للاحتلال

"إسرائيل" تطالب الأردن باخراج المعتكفين من الأقصى والأخيرة ترد..

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

صور: الاحتلال يقصف سوريا و "ولواء القدس" يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ

تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..

إعلام عبري: الجيش المصري يحبط إطلاق صواريخ من سيناء نحو "إسرائيل"

نتنياهو يستدعي لبيد لإحاطة أمنية

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الامنية يعقدان اجتماعا عاجلاً مع لجنة الخارجية والأمن في "الكرياه"

"إسرائيل" تتحاشى "التحام الساحات".. السياسيون يهدّدون والأمنيون يفرملون

2023-04-09_08-46-35_075026

دعمًا للشعب الفلسطيني ضد إسرائيل .. الحرس الثوري الإيراني يُجري مناورة بحرية ضخمة

نتنياهو

نتنياهو: نحن نتصرف بغزة بأساليب علنية وسرية والكلمة الأخيرة لم تقال

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم