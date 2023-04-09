أبو زهري يبحث مع قطاعات في "الخارجية" آليات التنسيق والعمل بالمنظمات الدولية المتخصصة

رام الله/سما/

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، مع قطاع العلاقات متعددة الأطراف وقطاع شؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بوزارة الخارجية والمغتربين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق والعمل في المنظمات الدولية المتخصصة بالتربية والثقافة والعلوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، بمقر اللجنة الوطنية في مدينة البيرة، بحضور مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة (الإيسيسكو) دوّاس دوّاس، ومسؤولة الملف شروق أبو لبن.

وثمن أبو زهري الدور الذي تضطلع فيه وزارة الخارجية والمغتربين على صعيد دبلوماسية المنظمات المتخصصة، وتكريس جهودها اللازمة لإنجاح وإبراز الحضور الفلسطيني في المنظمات الدولية المتخصصة، وفي كافة المنابر الدولية ذات العلاقة بعمل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، عبر طواقم سفاراتها حول العالم، مشددا على أهمية استمرار التنسيق المتبادل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية بحماية مقدرات شعبنا الثقافية والتعليمية والتربوية.

من جانبهم، عبر الحضور عن تقديرهم لدور اللجنة الوطنية وما تسعى لتثبيته بشكل دائم من حقوق أساسية تمس بالهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وأكدوا ضرورة الاستمرار بالعمل المشترك نحو إدراج المزيد من العناصر على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص لحماية المقدرات الثقافية والحقوق التعليمية والعلمية لشعبنا عبر المنظمات الدولية المتخصصة بذلك، وتنظيم الآليات الوطنية لإدراج العناصر التراثية على لائحة التراث العالمي والإسلامي.

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