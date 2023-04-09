توقيع مذكرة تفاهم بين"التنمية" وشركة "استيميد" للحلول الطبية والسمعية

رام الله/سما/

وقع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومدير الإدارة والعمليات في شركة "استيميد" للحلول الطبية والسمعية مصطفى عبيدي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمن يعانون من صعوبات سمعية، وتنفيذ مشاريع خاصة بالصحة السمعية للفئات المستهدفة.

وأكد خميس، خلال توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة برام الله، بحضور مستشار الوزير لشؤون الصم بسام صايل، ومدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد، أن الوزارة ملتزمة بتعزيز العلاقة والتنسيق المشترك مع كافة المؤسسات لتقديم يد المساعدة والحماية للفئات المهمشة والفقيرة وتوفير الحماية الاجتماعية، من خلال البرامج المختلفة المستندة إلى النهج المبني على الحقوق، وتقديم الخدمات الضرورية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثلة في الأجهزة المساندة خاصة لفئة الصم.

من جهته، رحب صايل بهذه الاتفاقية التي من شأنها مساعدة الأشخاص الفقراء من ذوي الإعاقة السمعية على الحصول على أدوات خاصة مساندة، وتوفير الدعم اللازم لحالات زراعة القواقع للأشخاص المحتاجين للزراعة.

بدوره، قال عبيدي إن شركة "استيميد" تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير ما يلزم من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ممن يعانون من صعوبات سمعية، وتوسيع الشراكة لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة.

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