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الجيش والمؤسسة الامنية يعقدان اجتماعا عاجلاً مع لجنة الخارجية والامن في مقر وزارة الدفاع في"تل أبيب"

الأحد 09 أبريل 2023 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش والمؤسسة الامنية يعقدان اجتماعا عاجلاً مع لجنة الخارجية والامن في مقر وزارة الدفاع في"تل أبيب"



القدس المحتلة/ سما/

 

بناء على طلب المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي اجتماعا هاما في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب .

وقالت وسائل إعلام عبرية أن الاجتماع جاء في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الجبهات المحيطة بإسرائيل ولاطلاع اللجنة على الجهود والخطط الهجومية والدفاعية التي قام بها الجيش وما ينوي أن يقوم به خلال الفترة القادمة.

وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان المؤسسة الامنية طلبت عقد الاجتماع في مقر وزارة الدفاع للمرة الاولى وان ذلك يحدث في حالة الخطر والطوارئ الغير عادية.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو رئيس المعارضة لبيد لاطلاعه على ايجاز امني نظرا لتصاعد الأوضاع الأمنية المحيطة بإسرائيل ولاعلامه ايضا بالخطط العملياتية للجيش في المستقبل.

 

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