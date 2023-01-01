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دعمًا للشعب الفلسطيني ضد إسرائيل .. الحرس الثوري الإيراني يُجري مناورة بحرية ضخمة

الأحد 09 أبريل 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعمًا للشعب الفلسطيني ضد إسرائيل .. الحرس الثوري الإيراني يُجري مناورة بحرية ضخمة



القدس المحتلة / سما /

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إجراء مناورة بحرية كبيرة، الخميس المقبل، “دعماً للشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن بيان للعلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري، اليوم الأحد.

ووفق البيان، قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري: “دفاعا عن مظلومية الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته وإدانة جرائم الكيان الصهيوني الشنيعة والجائرة، ستقام مناورات اقتدار التعبئة الشعبية البحرية التابعة لبحرية الحرس الثوري يوم الخميس القادم.. شمال وجنوب البلاد وذلك بالتزامن مع بعض الموانئ المحددة حول العالم”.

وتابع تنكسيري أن “هذا العرض البحري يقام في سواحل بحر قزوين والخليج بالمشارکة القصوي لأکثر من 2500 سفينة شعبية داعمة لتطلعات وانتفاضة الشعب الفلسطيني المظلوم”، وفق ما نقلت وكالة أنباء إسنا المحلية.

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.

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