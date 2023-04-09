  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأوقاف" تفتح عطاء النقل الخارجي لحجاج المحافظات الشمالية

الأحد 09 أبريل 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

جرى في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، فتح عطاء النقل الخارجي لحجاج المحافظات الشمالية، برعاية وحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، وأعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة، ومندوبي وزارات النقل والمواصلات، والسياحة والآثار، والمالية– اللوازم العامة، ومراقب من ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأوضح البكري، في بيان، أنه تم التنافس على هذا العطاء من قبل ثلاث شركات لنقل الحجاج، وأنه تم إرساء العطاء على الشركة التي قدمت أفضل الأسعار والخدمات.

وبين أن الشركة التي وقع عليها العطاء سوف تتم متابعتها والإشراف على سير عملها، من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، حرصا على حقوق المواطنين وراحة الحجاج.

وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج الفلسطيني، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه.

#وزارة الأوقاف #الحجاج

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تطالب الأردن باخراج المعتكفين من الأقصى والأخيرة ترد..

تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..

صور: الاحتلال يقصف سوريا و "ولواء القدس" يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ

إعلام عبري: الجيش المصري يحبط إطلاق صواريخ من سيناء نحو "إسرائيل"

نتنياهو يستدعي لبيد لإحاطة أمنية

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

للمرة الثانية خلال ساعات.. إطلاق صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل

الأخبار الرئيسية

2023-04-09_08-46-35_075026

دعمًا للشعب الفلسطيني ضد إسرائيل .. الحرس الثوري الإيراني يُجري مناورة بحرية ضخمة

نتنياهو

نتنياهو: نحن نتصرف بغزة بأساليب علنية وسرية والكلمة الأخيرة لم تقال

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

نصر

نصر الله يستقبل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة هنية وهذا ما تم نقاشه ..

يديعوت : إيران تفتح جبهات من غزة والضفة ولبنان وسوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم