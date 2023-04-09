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5 أشياء من أغرب التقاليد الأفريقية

الأحد 09 أبريل 2023 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أشياء من أغرب التقاليد الأفريقية



وكالات / سما /

تشتهر القارة الأفريقية بغرائب كثيرة سواء فى العادات التقليدية أو الملبس أو المأكل، وتشمل المئات من القبائل التى تحتفظ بهويتها وعاداتها وتقاليدها على مختلف العصور والأزمان، وهنا نرصد أبرز 5 تقاليد أفريقية:-

1- تقليد "غيريول" في قبيلة "ودابي" في تشاد، وهو عبارة عن مسابقة جمال للرجال. ويتبرج الرجال ويرتدون أفضل ما لديهم من مجوهرات وملابس ويصطفون أمام لجنة من "الحكام" الإناث، ويحظى الفائز بليلة حميمة مع إحداهن.

2- قبيلة "داسانيش" في وادي "أومو" في إثيوبيا، تصنع نسائها إكسسوارات للشعر باستخدام الأغطية المعدنية للزجاجات وغيرها من النفايات المعدنية.

3- قبائل الطوارق في شمال أفريقيا هي الوحيدة التي تُلزم الرجال بتغطية وجوههم بدلاً من النساء، ويحمي الرجال وجوههم من الرمال والشمس بهذه الأغطية، لكنهم لا يخلعونها في حضرة النساء أو الغرباء، حتى وقت الليل أو وقت الطعام.

4- يعتبر البصق مصدراً للبركة لدى قبيلة "ماساي" في شرق أفريقيا، وإذا بصق أحد أفراد القبيلة على فرد آخر، فهو يعطيه جزء من نفسه ومن طاقته.

5- الرجال من قبيلة "هامار" الإثيوبية، يثبتون ذكوريتهم عن طريق القفز فوق الثيران والمشي على ظهرها وهم عراة، ولا يسمح للرجل بالزواج قبل أن يسيروا فوق ظهر الثيران 4 مرات متتالية.

#التقاليد الأفريقية #افريقيا

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