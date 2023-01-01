  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قلقيلية : تشييع جثمان الشهيد عاهد سليم

الأحد 09 أبريل 2023 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية : تشييع جثمان الشهيد عاهد سليم



 شيعت جماهير غفيرة في محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الشاب عائد عزام سليم (20 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية بمراسم عسكرية، ثم إلى بلدته بموكب مركبات، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد عزون الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.

وكان الشهيد سليم قد استُشهد برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر، مساء أمس، بالقرب من مدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية، أثناء اندلاع المواجهات بالقرب من المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تطالب الأردن باخراج المعتكفين من الأقصى والأخيرة ترد..

تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..

صور: الاحتلال يقصف سوريا و "ولواء القدس" يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ

إعلام عبري: الجيش المصري يحبط إطلاق صواريخ من سيناء نحو "إسرائيل"

نتنياهو يستدعي لبيد لإحاطة أمنية

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

للمرة الثانية خلال ساعات.. إطلاق صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: نحن نتصرف بغزة بأساليب علنية وسرية والكلمة الأخيرة لم تقال

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

نصر

نصر الله يستقبل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة هنية وهذا ما تم نقاشه ..

يديعوت : إيران تفتح جبهات من غزة والضفة ولبنان وسوريا

القدس ثكنة عسكرية.. اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم