قلقيلية : تشييع جثمان الشهيد عاهد سليم

شيعت جماهير غفيرة في محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الشاب عائد عزام سليم (20 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية بمراسم عسكرية، ثم إلى بلدته بموكب مركبات، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد عزون الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.

وكان الشهيد سليم قد استُشهد برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر، مساء أمس، بالقرب من مدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية، أثناء اندلاع المواجهات بالقرب من المنطقة.