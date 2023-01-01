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راصد جوي : امطار رعدية غدا ومنخفض جوي الأربعاء

الأحد 09 أبريل 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي : امطار رعدية غدا ومنخفض جوي الأربعاء



رام الله / سما /

 من المتوقع أن تنتهي الأجواء الخماسينية غدا الاثنين، وتنخفض الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لتساقط امطار رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق يوم الثلاثاء أيضا، مع انخفاض آخر على درجات الحرارة.

وبحسب الراصد الجوي داوود الطروة، فإن المنطقة ستتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يوم الأربعاء، وتنخفض الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، كما يستمر تساقط الامطار على فترات يوم الخميس المقبل، مغ انخفاض واضح على الحرارة، وأجواء شتوية في كافة المناطق.

وفي يوم الجمعة ينتهي المنخفض الجوي وترتفع الحرارة، كما تواصل ارتفاعها بداية الأسبوع المقبل.

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