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اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب عصبي يتميز بأنماط مستمرة من عدم التنظيم الذاتي إلى الحد الذي يتعارض مع الأداء الوظيفي، وحسب ما ذكره موقع WEBMED

فإن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه له ثلاث خصائص رئيسية وهى:-

-عدم الانتباه: يفتقر الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى المثابرة ، ولا يمكنه التركيز، ويميل إلى الابتعاد عن المهام ، ويكون غير منظم غالبًا ما يساء تفسير هذه المشكلات على أنها تحدي أو نقص في الفهم، خاصة عند الأطفال.

-فرط النشاط: قد يتململ الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه باستمرار أو يتحرك أو يتحدث ، حتى عندما يكون غير مناسب. يمكن أن يظهر فرط النشاط أيضًا على شكل قلق شديد.

-الاندفاع: قد يقوم الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بأفعال على عجل أو يتخذ قرارات مهمة دون التفكير في الضرر المحتمل أو العواقب طويلة المدى قد يظهر الاندفاع أيضًا كسعي للحصول على مكافآت فورية مع عدم القدرة على تأخير الإشباع يمكن أن يؤدي الاندفاع المرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى التدخل الاجتماعي والمقاطعة المفرطة للآخرين.

تجمع بعض الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين أعراض عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع، و هذا الاضطراب أكثر شيوعًا عند الذكور منه عند الإناث. مشاكل الصحة العقلية الأخرى ، مثل صعوبات التعلم ، والاكتئاب ، والقلق ، واضطراب السلوك ، وتعاطي المخدرات موجودة بشكل متكرر في الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

علامات وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

-إغفال التفاصيل الهامة.

-تواجه صعوبة في التركيز.

-لا تستمع عند التحدث إليه.

-عدم اتباع التعليمات.

-تواجه مشاكل في تنظيم الأنشطة أو المهام.

-تجنب المهام التي تتطلب مجهودًا عقليًا متواصلًا.

-فقدان أشياء مثل المفاتيح والهاتف الخلوي وما إلى ذلك.

-النسيان في الأنشطة اليومية مثل الأعمال المنزلية والمواعيد والمكالمات المتكررة.

يمكن أن يؤدي فرط النشاط والاندفاع الناجم عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى:-

-التململ.

-عدم القدرة على البقاء جالسًا لفترة طويلة.

-يركض عندما يكون غير مناسب.

-عدم القدرة على الانخراط بهدوء في المهام.

-التحدث بدون توقف.

-مقاطعة الآخرين (عدم السماح للآخرين بإنهاء الحديث).

سيقوم الطبيب بتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند وجود واحد أو أكثر من هذه الأعراض لفترة طويلة ويؤدي إلى ضعف في النمو والوظيفة ، مما يتسبب في تخلفك في المدرسة أو العمل، و يمكن تشخيص اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عند الأطفال في سن مبكرة من 3 إلى 6 سنوات ، ويمكن أن تستمر الأعراض طوال فترة المراهقة والبلوغ ما لم يتم علاجها.