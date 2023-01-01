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الشهر المقبل.. ستتوقف أجهزة آيفون من هذا الطراز عن العمل

الأحد 09 أبريل 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشهر المقبل.. ستتوقف أجهزة آيفون من هذا الطراز عن العمل



وكالات / سما /

سيتوقف العديد من أجهزة آيفون عن القيام بأهم الوظائف، الشهر المقبل، وذلك بسبب القرار المثير للجدل الذي اتخذته شركة "أبل"، بإيقاف تحديث الإصدارات القديمة للهاتف الشهير.

وستختفي تطبيقات حساسة من هواتف آيفون 5 أو النسخ الأقدم، ابتداء من الشهر المقبل، كما سيتم منع الدخول لخدمات الهاتف لكل من لم يحدث إلى "نظام تشغيل أبل 12.0" على الأقل.

الإصدارات القديمة من نظام التشغيل لأبل ستفقد بعض الميزات الضرورية، بما في ذلك الوصول إلى الخرائط، وتطبيق سيري، ومتجر التطبيقات، والعديد من التطبيقات الحيوية.

وقال حساب "Apple tipsterStellaFudge" المختص بمنتجات أبل: "اعتبارا من أوائل شهر مايو، سيتوقف الوصول إلى خدمات أبل، باستثناء آي كلاود، على الأجهزة التي تعمل بنظام"iOS 11".. من المحتمل أن تتلقى إشعارا يطالبك بالتحديث".

ووفقا للحساب، إذا لم تتلق إشعارا يخبرك بتحديث جهاز آيفون الخاص بك، فيمكنك بسهولة تحديث برنامج النظام بنفسك باستخدام تطبيق الإعدادات بجهازك.

ما عليك سوى التوجه إلى الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، ثم النقر فوق رمز تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى عام، ثم تحديث البرنامج.

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