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نتنياهو: نحن نتصرف بغزة بأساليب علنية وسرية والكلمة الأخيرة لم تقال

الأحد 09 أبريل 2023 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نحن نتصرف بغزة بأساليب علنية وسرية والكلمة الأخيرة لم تقال



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن قواته تتصرف في قطاع غزة بأساليب علنية وأخرى سرية.

جاء ذلك في محادثة هاتفية جماعية أجراها مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة بعد حالة التوتر الأمني، والذين طالبوه بالعمل على تنفيذ خطة حكومته لتعزيز مستوطنات الغلاف من خلال توسيعها وتطوير بنيتها التحتية، وكذلك مشاريع اقتصادية.

وقال نتنياهو خلال المحادثة: "أعدائنا مخطئون في الاعتقاد بأننا منقسمون ويستغلون ذلك لإيذائنا". بحسب موقع واي نت العبري.

وأضاف نتنياهو: "الكلمة الأخيرة لم تقال بعد .. الوضع معقد على جميع الجبهات". بحسب قناة 12 العبرية.

وفي السياق، قرر الجيش الإسرائيلي تنظيم إلغاء حفل موسيقي كان مقررًا أن يقام في بلدة سديروت مساء اليوم، وذلك رغم عودة الهدوء للمنطقة.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإنه منذ بدء الوضع الأمني المتوتر، فإن هناك زيادة كبيرة وملحوظة وصلت إلى 100% في أعداد طلبات المساعدة النفسية، منها 50% من غلاف غزة، و50% أخرى من داخل مدن "المركز/ تل أبيب ومحيطها" بعد الهجمات الأخيرة.

"القدس"

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