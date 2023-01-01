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مصادر إسرائيلية تكشف كيف قتل السائح الإيطالي ..

الأحد 09 أبريل 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إسرائيلية تكشف كيف قتل السائح الإيطالي ..



القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر إسرائيلية، الأحد، إن الإيطالي أليساندرو فاريني، الذي قتل في عملية الدهس بمدينة تل أبيب مساء الجمعة، أظهرت نتائج تشريح جثمانه بأنه تعرض للدهس وليس لإطلاق نار.

وكانت وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن فاريني قتل فيما يبدو برصاصة خرجت من سلاح شرطي إسرائيلي.

وفي السياق، تنتظر الجهات الإسرائيلية موافقة عائلة الشاب يوسف أبو جابر المتهم بتنفيذ العملية على نقل جثمانه لمعهد الطبي العدلي لتشريح الجثمان.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الهدف من هذه الخطوة تحديد فيما إذا كانت العملية الهدف منها احتمال انحرافه عن الطريق أو أنه قام بما جرى بشكل متعمد (أي عملية هجومية).

وتنفي عائلة الشاب أبو جابر من سكان كفر قاسم، الرواية الإسرائيلية وتؤكد أن ما جرى مع ابنها حادث سير.

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