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"الحوانين" يحسم صفقته التاسعة في الانتقالات الصيفية

الأحد 09 أبريل 2023 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحوانين" يحسم صفقته التاسعة في الانتقالات الصيفية



غزة / سما /

أعلن نادي بيت حانون الرياضي, عن صفقته التاسعة في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم بقطاع غزة 2023-2024.

وأكد بيت حانون الرياضي تعاقده مع الظهير الأيسر محمد الرواغ مدة موسم واحد, قادما من نظيره خدمات الشاطئ.

ويعدّ الرواغ اللاعب التاسع الذي يضمّه "الحوانين", بعد وسام سلامة, ومحمد التتري, وهيثم أبو عودة, وميمنة الناجي, ومحمود الحبيبي, وفادي عساف, ومحمود سلمي, ويوسف شلدان.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي عانى الأمرّين لتأكيد بقائه في الدرجة الممتازة خلال الموسم الكروي الأخير, ما دفعه للتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين.

#الانتقالات #الحوانين #محمد الرواغ

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