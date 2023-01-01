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طائرة الصداقة تقتنص كأس غزة

الأحد 09 أبريل 2023 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة الصداقة تقتنص كأس غزة



غزة / سما /

حصد فريق الصداقة لقب بطولة كأس الشهيد "إبراهيم المقادمة" لكرة الطائرة، عقب فوزه على غريمه التقليدي خدمات جباليا (3-1), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وحضر الموقعة الختامية عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ونائب رئيس اتحاد الطائرة، وأسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وإيهاب كحيل عضو اتحاد كرة الطائرة، وحازم شحادة رئيس نادي الصداقة، وخضر فياض رئيس خدمات جباليا, بجانب العديد من الشخصيات الرياضية المرموقة.

وقدّم الفريقان عرضا جيدا في اللقاء, لكن الصداقة فرض سيطرته على أغلب الأشواط ليحصد اللقب عن جدارة واستحقاق, بواقع (25-18), و(28-26), و(23-25), و(25-8).

#طائرة #الصداقة

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