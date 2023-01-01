شباب الخليل يستعيد قوته الضاربة قبل لقاء النهضة العماني

الخليل / سما /

كثّف نادي شباب الخليل الفلسطيني استعداداته لمواجهة ضيفه النهضة العماني الثلاثاء المقبل، على استاد "هواري بومدين" بالخليل, في إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).



وخسر نادي شباب الخليل لقاء الذهاب أمام النهضة (0-2)، وهذه النتيجة جعلت الأمور صعبة عليه، لكن مع ذلك هناك تحضير قوي للفريق الأول وتركيز كبير من جانب المدير الفني الأردني رائد عساف من أجل التعويض.



ويرى عساف أن الفريق برغم خسارته بهدفين، إلا أنه كان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل لو استثمر الفرص المهمة التي لاحت للاعبيه.



الأمر المهم في الخليل، أن الفريق سيخوض المباراة بتشكيلة متكاملة بعد شفاء المصابين، خصوصا نجم الوسط الدولي محمود أبو وردة الذي غاب عن لقاء الذهاب للإصابة مع منتخب فلسطين في مباراته أمام البحرين.



ونجح الجهاز الفني في تجهيز أبو وردة وبات لائقا طبيا، ونفس الأمر ينطبق على متوسط الميدان الدفاعي عدي خروب، فقد شارك في جزء من لقاء الذهاب وهو مصاب، لكنه تحامل على نفسه لحاجة الفريق إليه، إلا أنه تعافى خلال الأيام الأخيرة.



ويعوّل نادي شباب الخليل، على جماهيره لدعم الفريق, الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة يعول عليها كثيرا، ووجود تلك الجماهير المنتظر سيدعم الفريق ويدعم طموحه للمرور للدور الثاني من هذه البطولة، وانتظار الفائز من لقاء طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي في الدور التمهيدي الثاني.