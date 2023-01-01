  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ردة فعل خيالية لنجوم برشلونة بعد هزيمة ريال مدريد أمام فياريال

الأحد 09 أبريل 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردة فعل خيالية لنجوم برشلونة بعد هزيمة ريال مدريد أمام فياريال



وكالات / سما /

عبر لاعبو برشلونة عن سعادتهم بعد هزيمة المُنافس التقليدي والمُلاحق المُباشر في الدوري الإسباني ريال مدريد أمام فياريال بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

وسقط ريال مدريد على أرضه ملعب سانتياجو برنابيو بعد أمسية لن ينساها جمهور الغواصات الصفراء، وقد يتسع الفارق بين الفريقين في سباق الليجا إلى 15 نقطة إذا فاز الكتلان يوم الاثنين على جيرونا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية فإن مجموعة (جروب) لاعبي برشلونة على واتساب قد شهدت سيلاً من رسائل الدهشة والسعادة بعد خسارة الميرنجي أمام الغواصات الصفراء.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي برشلونة وجهوا رسائل تهنئة لنجوم فياريال بعد الانتصار المُهم الذي سيُقربهم من ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن نجمي فياريال بيبي رينا وداني باريخو كانا من بين مُتلقي رسائل الإشادة والثناء من لاعبي برشلونة.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

#برشلونة #ريال مدريد #فياريال #الدوري الاسباني

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تطالب الأردن باخراج المعتكفين من الأقصى والأخيرة ترد..

وزير اسرائيلي للقناة 12 : سنغتال السنوار والعاروري ..

تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..

إعلام عبري: الجيش المصري يحبط إطلاق صواريخ من سيناء نحو "إسرائيل"

صور: الاحتلال يقصف سوريا و "ولواء القدس" يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ

نتنياهو يستدعي لبيد لإحاطة أمنية

للمرة الثانية خلال ساعات.. إطلاق صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: نحن نتصرف بغزة بأساليب علنية وسرية والكلمة الأخيرة لم تقال

نرفض استخدام اراضينا .. لبنان تكشف مصدر اطلاق الصواريخ

نصر

نصر الله يستقبل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة هنية وهذا ما تم نقاشه ..

القدس ثكنة عسكرية.. اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى

صور: الاحتلال يقصف سوريا و "ولواء القدس" يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم