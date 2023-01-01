ردة فعل خيالية لنجوم برشلونة بعد هزيمة ريال مدريد أمام فياريال

عبر لاعبو برشلونة عن سعادتهم بعد هزيمة المُنافس التقليدي والمُلاحق المُباشر في الدوري الإسباني ريال مدريد أمام فياريال بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

وسقط ريال مدريد على أرضه ملعب سانتياجو برنابيو بعد أمسية لن ينساها جمهور الغواصات الصفراء، وقد يتسع الفارق بين الفريقين في سباق الليجا إلى 15 نقطة إذا فاز الكتلان يوم الاثنين على جيرونا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية فإن مجموعة (جروب) لاعبي برشلونة على واتساب قد شهدت سيلاً من رسائل الدهشة والسعادة بعد خسارة الميرنجي أمام الغواصات الصفراء.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي برشلونة وجهوا رسائل تهنئة لنجوم فياريال بعد الانتصار المُهم الذي سيُقربهم من ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن نجمي فياريال بيبي رينا وداني باريخو كانا من بين مُتلقي رسائل الإشادة والثناء من لاعبي برشلونة.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 47 نقطة.