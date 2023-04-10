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جوارديولا: هالاند في نفس مستوى ميسي ورونالدو - سما الإخبارية

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جوارديولا: هالاند في نفس مستوى ميسي ورونالدو

الأحد 09 أبريل 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا: هالاند في نفس مستوى ميسي ورونالدو



وكالات / سما /

عبر بيب جوارديولا، مُدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بالأداء الكبير الذي قدمه هدافه إيرلينج هالاند في المُباراة التي فازوا فيها على ساوثهامبتون بأربعة أهدافٍ لهدفٍ، وذلك في إطار الدوري الإنجليزي.

وسجل رُباعية السيتي على أرض ملعب ساينت ماري كل من إيرلينج هالاند “هدفين”، وجاك جريليش “هدف”، وجوليان ألفاريز “هدف”، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد سيكو مارا.

ووصل هالاند للهدف رقم 30 في الدوري الإنجليزي يتصدر بهم ترتيب الهدافين وذلك بفارق 7 أهداف كاملة عن أقرب مُلاحقيه هاري كين الذي يأتي ثانياً برصيد 23 هدفاً.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية،:”هدف هالاند الثاني كان رائعاً، ليس من السهل لعب الكرة وهي في السماء وتضعها على أرضية الملعب”.

وأضاف :”موهبة هالاند رائعة حقاً، نحن بحاجة إليه، في الشوط الأول لم نقدم أفضل مستوى لدينا، ولكنه قام بتغيير المُباراة”.

وأكمل جوارديولا :”فيما يتعلق بالتهديف لقد عشنا عقدين رائعين من الزمان بوجود كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولكن هالاند من ذلك المستوى”.

وتابع :”هالاند يُسجل الكثير من الأهداف، أنا سعيد للغاية بالأداء الذي قدمه في 65 دقيقة بعد الإصابة، لقد ساعدنا من جديد”.

وأكمل مُدرب السيتي  :”أنا أشيد كثيراً بفريق ساوثهامبتون، خطة اللعب لديهم كانت رائعة حقاً”.

وتابع :”في بعض الأحيان عليك أن تنسب الفضل للمُنافس حينما لا تلعب في مستواك، لقد كُنا محظوظين بالتقدم في نهاية الشوط الأول، كانت لدينا قوة بدنية أكبر في الشوط الثاني، وسجلنا الهدف الثاني وأصبح الأمر أسهل بعد ذلك”.

#جوارديولا #ميسي #كريستيانو رونالدو #هالاند #الدوري الإنجليزي

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