فيديو.. ريال مدريد يغرق في ميدانه أمام غواصات فياريال

سقط ريال مدريد في ميدانه أمام غواصات فياريال، في مباراة غلب عليها طابع الإثارة، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء أمس السبت، برسم مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ظهرت بشكل جيد في مستهل المباراة، ونجحت بالفعل في تسجيل الهدف الأول عن طريق باو توريس، بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 16، بعدما حول تمريرة ماركو أسينسيو لداخل شباك الغواصات.

ورفض النيجيري صامويل شوكويزي خروج فريقه لغرفة الملابس على وقع التأخر، لينجح في تسجيل هدف التعادل بعدما تلاعب بناتشو فيرنانديز بمهارة عالية في الدقيقة 39.

وكما بدأ الشوط الأول بقوة، كان الحال كما هو في الشوط الثاني للريال، الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني عبر فينيسيوس جونيور، الذي تلاعب بدفاع الخصم في لقطة مهارية مميزة في الدقيقة 48.

وانتظر ضيوف البيرنابيو وصول الدقيقة 71 لتسجيل هدف التعادل عن طريق خوسيه لويس موراليس، قبل أن يسجل شوكويزي هدفه الثاني، وهدف فياريال الثالث من تسديدة غاية في الروعة، لم يستطع تيبو كورتوا منعها من معانقة شباكه في الدقيقة 80.

وبذلك يكون فياريال قد فاز على ريال مدريد في مباراتي الدوري هذا الموسم، بعدما انتصر في لا سيراميكا بالدور الأول بهدفين لهدف.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد فياريال للنقطة 47 في المركز الخامس، بينما يتوقف رصيد الريال عند 59 نقطة في وصافة الجدول، ما يعطي الفرصة للمتصدر، برشلونة، لتوسيع الفارق إلى 15 نقطة، حال الانتصار على جيرونا في الجولة ذاتها، يوم الإثنين المقبل.