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فيديو.. مانشستر سيتي يعود بفوز عريض من ميدان ساوثهامبتون

الأحد 09 أبريل 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يعود بفوز عريض من ميدان ساوثهامبتون



وكالات / سما /

عاد فريق مانشستر سيتي بفوز عريض من ميدان مضيفه، ساوثهامبتون، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، لحساب مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمكنت كتيبة الإسباني بيب جوارديولا من تحقيق الانتصار بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف لهدف، ليواصل السيتي مطاردة المتصدر، أرسنال، على الفوز باللقب في الموسم الجاري.

الشوط الأول كان على وشك الانتهاء على وقع التعادل السلبي، لكن إيرلينج هالاند وضع بصمته داخل الشباك في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله جاك جريليش الهدف الثاين في الدقيقة 58.

ومن ضربة خلفية مزدوجة رائعة، وقع هالاند على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 68، ليرد ساوثهامبتون بهدف شرفي بعدها بنحو أربع دقائق من توقيع سيكو مارا.

البديل جوليان ألفاريز وضع اسمه على لوح النتيجة، بعدما سجل الهدف الخامس للسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

فوز يرفع رصيد السيتي للنقطة 67 في المركز الثاني بالجدول، خلف أرسنال بخمس نقاط فقط، في حين توقف رصيد الخاسر عند 23 نقطة في ذيل الجدول.

#إيرلينج هالاند #ساوثهامبتون #الدوري الإنجليزي #مانشستر سيتي

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