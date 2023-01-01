نصر الله يستقبل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة هنية وهذا ما تم نقاشه ..

غزة/ سما /

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، صباح يوم الأحد، وفد قيادي من حركة حماس يترأسه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري.

وبحسب مصادر لبنانية، فإنّ اللقاء استعرض أهم التطورات في فلسطين ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى، والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

وأشار إلى التطورات السياسية في ‏الإقليم عمومًا، وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.

وكان هنية وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء يوم الأربعاء الماضي في زيارة تستمر عدة أيام.