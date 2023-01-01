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ضمن العقاب الجماعي .. إسرائيل تقرر تمديد إغلاق الضفة وغزة

الأحد 09 أبريل 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضمن العقاب الجماعي .. إسرائيل تقرر تمديد إغلاق الضفة وغزة



القدس المحتلة / سما /

 قررت السلطات الإسرائيلية صباح يوم الأحد تمديد إغلاق الضفة وغزة حتى منتصف ليل الأربعاء 12 أبريل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة حتى منتصف ليل الأربعاء (12 أبريل) رهنًا بتقييم الوضع"،

وأضاف: "يأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير الجيش، باستثناء الحالات الإنسانية والطبية فقط، ويخضع لموافقة منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، أعلن مساء أمس تمديد الإغلاق على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة ، وإلغاء تسهيلات شهر رمضان، وذلك بسبب التصعيد الأمني.

ووفق الإعلام العبري، فإن قرار "غالانت" يشمل منع الزيارات العائلية للفلسطينيين في إسرائيل، وأيضا منع الزيارات من قطاع غزة للقدس والمسجد الأقصى.

وتأتي هذه القرارات ضمن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين في الضفة والقطاع.

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