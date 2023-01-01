ميسي يزيح رونالدو عن العرش وينفرد برقم تاريخي

أزاح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، غريمه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، عن العرش، وانفرد برقم تاريخي، بعد مباراة باريس ونيس، مساء السبت.

وقاد ميسي باريس لاستعادة توازنه على الصعيد المحلي، بالانتصار على نيس بهدفين دون رد، حيث وقع البرغوث الأرجنتيني على الهدف الأول لمصلحة فريقه، قبل أن يصنع الثاني لزميله سيرخيو راموس.

وفض ميسي شراكته مع كريستيانو وأصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في دوريات أوروبا الكبرى برصيد 702 هدفاً متخطياً رونالدو الذي توقف عدد أهدافه عند 701 هدفاً منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم الجاري.

واحتاج البولجا مباريات أقل من رونالدو للوصول لهذا العدد من الأهداف، حيث وصل إلى قمة الهدافين في دوريات القارة العجوز في 105 مباراة أقل من صاروخ ماديرا.

وبجانب هذا الرقم، وصل ميسي إلى رقم آخر، حيث يحمل الهدف الذي صنعه لراموس، المساهمة رقم 1000 له في مسيرته الكروية في الأهداف، بين الصناعة والتسجيل.

وبعد الفوز على نيس، يصبح ليو بذلك مشتركاً في 28 هدفاً لمصلحة سان جيرمان في الموسم الجاري، بنسبة متساوية بين التسجيل والصناعة بواقع 14 هدف مسجل ومثلهم صنعهم لزملائه.