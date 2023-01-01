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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 09 أبريل 2023 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت": 

- مقتل شقيقتين في منطقة الحمرا بالأغوار

- إطلاق قذائف من سوريا إلى هضبة الجولان المحتلة 

- إعلان حالة الطوارئ صباح اليوم تخوفا من اشتعال الأوضاع في الأقصى

- أكثر من ربع مليون متظاهر ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي 

- رفع صورة لنتنياهو على شكل فرعون 

- نداف أيال: لا توجد حكومة، الشيء الوحيد الذي فعله بن غفير التغريد على تويتر 

- يوسي يهوشوع: إيران على جميع الجبهات- وتقف وراء القذائف من لبنان وغزة 

- رقم لم نعرفه منذ الانتفاضة الثانية: عدد القتلى الإسرائيليين منذ مطلع العام 18 قتيلا

- الأنظار تتجه إلى برميل المتفجرات المقدس -الحرم القدسي 

* "معاريف": 

- تمديد إغلاق الضفة وقطاع غزة إلى مساء الخميس القادم 

- الأجهزة الأمنية تكثف من قواتها في جميع المناطق ونتنياهو يأمر بتجنيد الاحتياط 

- عائلة سائق السيارة يوسف أبو جابر ترفض رواية الشرطة أنه نفذ عملية دعس وتؤكد أن الأمر حادث طرق 

- نشر 2300 شرطي في محيط الأقصى لمنع التظاهر 

- للأسبوع الرابع عشر: مئات الآلاف من المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو 

* "هآرتس": 

- نيويورك تايمز: الموساد شجع الإسرائيليين على التظاهر ضد المس بالجهاز القضائي 

- المظاهرات الاحتجاجية رغم التوتر الأمني: هناك علاقة بين الأحداث الأمنية وضرب الجهاز القضائي

- المشروع الاستيطاني يشكل خطرا على الديمقراطية 

- جدعون ليفي: إسرائيل لا تريد الهدوء 

#الصحف الإسرائيلية

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