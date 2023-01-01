فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- مقتل شقيقتين في منطقة الحمرا بالأغوار
- إطلاق قذائف من سوريا إلى هضبة الجولان المحتلة
- إعلان حالة الطوارئ صباح اليوم تخوفا من اشتعال الأوضاع في الأقصى
- أكثر من ربع مليون متظاهر ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي
- رفع صورة لنتنياهو على شكل فرعون
- نداف أيال: لا توجد حكومة، الشيء الوحيد الذي فعله بن غفير التغريد على تويتر
- يوسي يهوشوع: إيران على جميع الجبهات- وتقف وراء القذائف من لبنان وغزة
- رقم لم نعرفه منذ الانتفاضة الثانية: عدد القتلى الإسرائيليين منذ مطلع العام 18 قتيلا
- الأنظار تتجه إلى برميل المتفجرات المقدس -الحرم القدسي
* "معاريف":
- تمديد إغلاق الضفة وقطاع غزة إلى مساء الخميس القادم
- الأجهزة الأمنية تكثف من قواتها في جميع المناطق ونتنياهو يأمر بتجنيد الاحتياط
- عائلة سائق السيارة يوسف أبو جابر ترفض رواية الشرطة أنه نفذ عملية دعس وتؤكد أن الأمر حادث طرق
- نشر 2300 شرطي في محيط الأقصى لمنع التظاهر
- للأسبوع الرابع عشر: مئات الآلاف من المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو
* "هآرتس":
- نيويورك تايمز: الموساد شجع الإسرائيليين على التظاهر ضد المس بالجهاز القضائي
- المظاهرات الاحتجاجية رغم التوتر الأمني: هناك علاقة بين الأحداث الأمنية وضرب الجهاز القضائي
- المشروع الاستيطاني يشكل خطرا على الديمقراطية
- جدعون ليفي: إسرائيل لا تريد الهدوء