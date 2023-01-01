رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- مقتل شقيقتين في منطقة الحمرا بالأغوار

- إطلاق قذائف من سوريا إلى هضبة الجولان المحتلة

- إعلان حالة الطوارئ صباح اليوم تخوفا من اشتعال الأوضاع في الأقصى

- أكثر من ربع مليون متظاهر ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي

- رفع صورة لنتنياهو على شكل فرعون

- نداف أيال: لا توجد حكومة، الشيء الوحيد الذي فعله بن غفير التغريد على تويتر

- يوسي يهوشوع: إيران على جميع الجبهات- وتقف وراء القذائف من لبنان وغزة

- رقم لم نعرفه منذ الانتفاضة الثانية: عدد القتلى الإسرائيليين منذ مطلع العام 18 قتيلا

- الأنظار تتجه إلى برميل المتفجرات المقدس -الحرم القدسي

* "معاريف":

- تمديد إغلاق الضفة وقطاع غزة إلى مساء الخميس القادم

- الأجهزة الأمنية تكثف من قواتها في جميع المناطق ونتنياهو يأمر بتجنيد الاحتياط

- عائلة سائق السيارة يوسف أبو جابر ترفض رواية الشرطة أنه نفذ عملية دعس وتؤكد أن الأمر حادث طرق

- نشر 2300 شرطي في محيط الأقصى لمنع التظاهر

- للأسبوع الرابع عشر: مئات الآلاف من المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو

* "هآرتس":

- نيويورك تايمز: الموساد شجع الإسرائيليين على التظاهر ضد المس بالجهاز القضائي

- المظاهرات الاحتجاجية رغم التوتر الأمني: هناك علاقة بين الأحداث الأمنية وضرب الجهاز القضائي

- المشروع الاستيطاني يشكل خطرا على الديمقراطية

- جدعون ليفي: إسرائيل لا تريد الهدوء